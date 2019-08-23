“السفارة” تشكو من أوضاع “سيئة” للسودانيين بلبنان

قال سفير السودان لدى لبنان، علي الصادق، إن هناك قضايا ملحة تواجه الجالية السودانية ببيروت، في مقدمتها الأوراق الثبوتية والدخول غير الشرعي للسودانيين خاصة السيدات، مما خلف أوضاعاً سيئة لا تليق بكرامة الإنسان والمرأة السودانية على وجه الخصوص.
وشدد الصادق على ضرورة معالجة أوضاع السودانيين المقيمين بصورة غير قانونية، مناشداً جهاز المغتربين والجهات ذات الصلة بالتدخل العاجل لإيجاد المعالجات والحلول الناجعة لهذه القضايا .
وكشف الصادق عن تعداد السودانيين في لبنان مبيناً أنه يصل إلى ستة آلاف سوداني تقريباً، منهم 2500 – 3000 يقيمون بصفة رسمية معظمهم يعمل في وظائف هامشية.
والتقى السفير على الصادق يوم الخميس بالأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، السفير عصام عوض متولي.
وقال متولي عن أن هناك لجنة تنسيقية مشتركة بين جهاز المغتربين ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للجوازات وإدارة السجل المدني بشأن أوضاع السودانيين بلبنان.
وأوضح متولى أن اللجنة أوصت في لقاءات سابقة بضرورة فتح مراكز ثابتة بسفارات وقنصليات السودان بالخارج، لتقوم باستخراج الأوراق الثبوتية للسودانيين هناك.
ونوه إلى أنه تم ابتعاث فريق مشترك إلى بيروت في العام 2015، وقام باستخراج أكثر من ثلاثة آلاف جواز إلكتروني ورقم وطني.
سونا