فيديو: حمدوك يطالب بضغط شعبي على الحركات المسلحة و(قحت)لتحقيق السلام

شدد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية بأن يكون السلام مطلباً شعبياً ، موضحاً باًن ذلك سيشكل ضغطاً على القيادات في قوى الحرية وحاملي السلاح لتحقيقه حيث قال: (ودا يشكل ضغط على القيادة في الطرفين القيادة في الجبهة الثورية والقيادة في الحكومة في الحرية والتغيير ).
وقال حمدوك خلال حديثه في دار تجمع المهنيين بأن تشكيل الحكومة الانتقالية وإعلانها يعتبر الامتحان الأول لتأكيد جدية قوى وإعلان الحرية والتغيير ، مؤكداً ضرورة الالتزام بالمعايير التي تم التوافق عليها في اختيار الوزراء قائلاً : (الامتحان الأول بسرعة نقدر ننجح في تشكيل الحكومة وإعلانها ومهم جداً أن نلتزم بالمعايير).
الخرطوم (كوش نيوز)