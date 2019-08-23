ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الجمعة 23 اغسطس 2019م

الجريدة
حمدوك يبحث مع أسر الشهداء تحقيق العدالة
مصرع”4″ أشخاص في صراع أهلي ببورتسودان وقوى التغيير تطالب بإقالة الوالي
وفاة”11″ شخصًا من أسرة واحدة في حادث مروري بأم روابة
دول الترويكا والاتحاد الأوروبي يتعهّدون بدعم السودان في المرحلة الانتقالية
توقعات بارتفاع مناسيب النيل في معظم الأحباس والري تدعو للتحوّط
الانتباهة
الحرية والتغيير: محاصصات في تشكيل السيادي
النيل يهدّد عددًا من الولايات والأرصاد تحذّر من أمطار وعواصف
مقتل شخص وإصابة”49″ في نزاع ببورتسودان والسيادي يتدخّل
رئيس الوزراء يكثّف نشاطه في أول يوم عمل رسمي
عمر الدقير: والله لا علاقة لنا بالمخابرات الأجنبية
أخبار اليوم
مجلس السيادة يعقد أول إجتماع ويرسل وفداً للوقوف على احداث بورتسودان الدائمة .
رئيس الوزراء يجتمع بوكلاء الوزارات وترحيب دولي بتوليه رئاسة الحكومة .
مناوي يطلب اشراك (تشاد ومصر) لطي ملف السلام وإنهاء الحرب .
المجلس السيادي يوضح الموقف من استمرار القوات المشاركة في اليمن .
حمدوك يلتقي بقيادات قوى الحرية والتغيير بمنزل الصادق المهدي .
تعليق الدراسة لأجل غير مسمى في جميع كليات جامعة الخرطوم .
كسر الجسر الواقي لمنطقة ودرملي بسبب الفيضان .
السوداني
حمدوك يبدأ مشاورات لتشكيل الحكومة
الدقير: المحاصصة ما عيب وأخطأنا في التعامل مع”الثورية”
“السوداني” تنشر تفاصيل أحداث بورتسودان الدامية
تعليق الدراسة بجامعة الخرطوم إلى أجلٍ غير مسمى
الخارجية تشكو من أوضاع”سيئة” للسودانيين بلبنان
التعايشي: مكافحة الفساد لا تتمّ بـ”النوايا” وتحتاج لجراحات عميقة
التيار
الدقير لـ”التيار”:”رفضنا طلب الثّورية” وانتهينا بكل أسفٍ لمحاصصة”
مجلس السيادة يتدخّل لاحتواء توترات قبلية في بورتسودان
دول”الترويكا” تتعهّد بتقديم الدعم للحكومة الانتقالية
تعليق الدراسة بجامعة الخرطوم إلى أجلٍ غير مسمى
الكباشي لـ”التيار”: لجنة للتواصل مع الحركات المسلحة للسلام
الصيحة:
“حمدوك يبدأ مشاورات واسعة لتشكيل الحكومة
الدقير: مجلس السيادة انتهى إلى “محاصصة” وما تم مع “الثورية” خطأ
وفد “سيادي” إلى بورتسودان وإعلان حظر التجوال لاحتواء صراع قبلي
أعضاء “السيادي” يتعاهدون على العمل معاً لتحقيق أهداف الثورة
“السيادي”: معالجة قضايا الحرب والسلام المدخل الصحيح للتسوية الشاملة
الدار:
طلب للنائب العام بإضافة مواد جرائم قتل لـ(البشير)
مقتل مواطن وإصابة (58) في صراع قبلي ببورتسودان
وفاة (11) شخصاً من أسرة واحدة في حادث مروري
المجلس السيادي: لا بد من معالجة جذرية لقضايا الفساد
المتهم بقتل زوجين بحي الدناقلة يدخل في حالة هيسترية في أولى جلسات المحاكمة
الإعدام للمدان بقتل الشاب محمد كرم الله بنادي الضباط
أخبار السودان