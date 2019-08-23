حمدوك يقف على اضرار السيول والفيضانات بودرملي

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك تضامنه مع المواطنين المتضررين جراء السيول و الفيضانات التى اجتاحت أجزاء متفرقة من البلاد .
واكد حمدوك لدى زيارته الميدانية التفقدية لمنطقة ود رملي وواوسي والجيلي الجمعة يرافقه الفريق ركن احمد عابدون حماد والى الخرطوم المكلف ومعتمد محلية بحرى أكد دعمه ومساندته لمتضرري الأمطار السيول والفيضانان والعمل لوضع الخطط الكفيلة لعدم تكرار مثل هذه الكوارث ووجه بتشيد جسور على امتداد شواطيء الأنهار ومجاري السيول لحماية القرى وممتلكات المواطنين .
من جانبه أوضح والى الخرطوم المكلف ان سلطات الولاية عملت على اجلاء المتأثرين إلى مواقع آمنة وتوفير الخيام والخدمات الصحية ومياه الشرب والمواد الغذائية كما تم نشر قوات الدفاع المدنى على امتداد الشريط النيلي وتحريك آليات غرفة العمليات على مواقع الهشاشة لعمل المعالجات الفورية .
الخرطوم 23-8-2019م(سونا)