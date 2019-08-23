اتحاد المرأة بالخرطوم يقدم مساعدات للمتأثرين بالجيلي

قدم الاتحاد العام للمرأة السودانية ولاية الخرطوم؛ دعما بمواد غذائية للمتأثرين بالسيول والأمطار بمنطقة الجيلي ببحري شمال؛ بمشاركة أمينات المحليات السبع وأمينة الأمانة الاجتماعية باتحاد الولاية وأمينات المكتب التنفيذي.
وناشدت د. أحلام الفكي الأمينة العامة لاتحاد المرأة بالولاية منظمات المجتمع المدني المساهمة وتقديم الدعم للمتأثرين بصورة عاجلة نسبة للوضع الحرج الذي يعيشه سكان المنطقة بعد فقد المأوى بانهيار أعداد كبيرة من المنازل والمرافق الخدمية الأخرى، كما حثت المنظمات العاملة في مجال الصحة بضرورة الوقوف على الأوضاع الصحية بالمنطقة خوفا من انتشار الأمراض ومكافحة النواقل البعوض والذباب.
وأكدت أمينة الأمانة الاجتماعية بالاتحاد د.خادم الله الفحل مواصلة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية حتى يتجاوز أهل المنطقة محنتهم.
الخرطوم 23-8-2019(سونا)