مساعدات إنسانية من السعودية والكويت وقطر لمتضرري السيول والفيضانات

وصلت إلى البلاد مساعدات إنسانية تصل من السعودية والكويت وقطر للمتضررين من السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد.
وواصلت اللجنة العليا للدفاع المدني اجتماعاتها الطارئة صباح يوم (الجمعة) بحضور وكيل وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية اسمهان أحمد البشير والأمين العام لديوان الزكاة محمد بابكر ومفوض مفوضية العون الإنساني محمد السناري والجهات ذات الصلة ووقف الاجتماع على المستجدات الراهنة.
واطمأن الاجتماع على المساعدات الإنسانية التي قدمتها مفوضية العون الإنساني وديوان الزكاة والمتمثلة في الإيواء والغذاء والكساء.
وشمل الدعم ولايات النيل الأبيض والنيل الأزرق والشمالية وكسلا وشمال كردفان.
وفي الخرطوم قدم ديوان الزكاة ٧٠٠ خيمة لمنطقة ود رملي ومواد غذائية ووجبات ساخنة.
الخرطوم: الصيحة الآن