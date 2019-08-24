قوى الحرية: الثورة وفرت “مفك وزردية” لتفكيك عناصر النظام السابق

كشفت قوى الحرية والتغيير أن ملف السلام وتحسين الوضع المعيشي من أبرز المهام التي ستعمل عليها الحكومة المدنية. وقال القيادي بالحرية والتغيير خالد عمر، في ندوة سياسية بأم درمان، إن الثورة وفرت “المفك والزردية والمفتاح الإنجليزي” لفكفكة عناصر النظام القديم وتهيئة البيئة السياسية أمام الحكومة لأداء مهامها.
ورأى أن السلام لا يتم عبر المفاوضات الفوقية فقط، وإنما لا بد من العمل مع الإرادة الشعبية التي أسقطت رأس النظام المخلوع وتوجيهها للسلام.
وأشار عمر إلى أن الحكومة الانتقالية ستعمل على إنجاز مهمة تحسين الوضع المعيشي، لكنه قال إنها ستأخذ وقتاً بسبب الأوضاع التي خلَّفها النظام المخلوع.
ورأى عمر أن المرحلة القادمة هي الأصعب، لأن الثورة قطعت خطوة واحدة وتنتظرها خطوات.
صحيفة السوداني