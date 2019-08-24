مفاجأة .. مليار جنيه لشراء طائرة رئاسية لسلفا كير

وافق البرلمان القومي لدولة جنوب السودان على تخصيص مبلغ (1.1) مليار جنيه لشراء او استئجار طائرة رئاسية خاصة للرئيس سلفا كير ميارديت ضمن ميزانية العام 2019-2020م التي أجزيت من قبل الأعضاء، وقال البرلماني ديفيد نايلو إن البرلمان وافق أيضاً بعد إجازة الميزانية على تخصيص مبلغ (100) مليون جنيه لإنشاء خطوط جوية للبلاد تمنح الى وزارة النقل من أجل إكمال الدراسات لتصبح مصدر استثمار للبلاد،
في السياق علق مواطنو العاصمة جوبا أن تلك الأموال التي خصصت لشراء طائرات كان من الأجدر استخدامها لتنفيذ اتفاق السلام المنشط، يضاف أن الرئيس سلفا كير ظل منذ انفصال بلاده عن السودان عام 2011م يستأجر طائرات تجارية لرحلاته.
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