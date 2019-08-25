أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2019م
أخبار اليوم:
إفادات مثيرة لشهود الإتهام في محاكمة البشير .
اجراءات أمنية مشددة ووقفة تضامنية مع البشير وهيئة الدفاع تطالب بالافراج عنه .
حمدوك : بدأنا محادثات مع أمريكا لرفع اسم السودان عن قائمة الارهاب .
تعزيزات شرطية تصل بورتسودان لنزع فتيل أزمة البنى عامر والنوبة .
صديق يوسف : حمدوك كان عضواً بالحزب الشيوعي وسنسحب الجيش من اليمن .
(الحرية والتغيير) تسلم قائمة الوزراء بالاثنين وحمدوك يعلن حكومته بالأربعاء .
الانتباهة
حرق مسجد ومقتل إمامه ببورتسودان
تسليم قائمة الوزراء وحصر أملاك أعضاء السيادي
إعلان مدينتين منطقتي كوارث في النيل الأبيض
جهة مجهولة تحصي أسماء الشرطيين
رئيس الوزراء: الأزمة الاقتصادية يمكن حلّها
الصيحة
دفاع البشير يطلب الإفراج عنه بالضمان العادي
الطاهر لـ”الصيحة”: استدعاء شهود تسلّموا مبالغ من الوديعة السعودية
“الحرية والتغيير” تسلّم قائمة الوزراء غدًا”وحمدوك” يعلن حكومته الأربعاء
المجهر السياسي
تفاصيل مثيرة في محاكمة”البشير”
ارتفاع القتلى في بورتسودان إلى”30″ و”213″ مصابًا وحرق عدد من المنازل
المريخ يهزم شبيبة القبائل ويودّع أبطال أفريقيا
زيارة مرتقبة للرئيس الإريتري إلى”الخرطوم”
جبريل إبراهيم لـ”المجهر”: قوى التغيير غدرت بالحركات المسلّحة في اتفاق أديس أبابا
التيار
العطا لـ”التيار”: علاقات السودان الخارجية لن تكون في اتجاه المحاور
تزايد التوتر في بورتسودان وتضارب حول أرقام الضحايا
الدفاع يطلب من المحكمة عن البشير بالضمان
الجريدة
مرشح”قحت” لرئاسة القضاء يكشف تفاصيل انسحابه
الدفاع يطلب من المحكمة الإفراج عن البشير بالضمان
الأمم المتحدة تضع”15″ ولاية سودانية في قائمة الطوارئ
الأمة القومي” يستغني عن”الانتقالية” ويكتفي بـ”التشريعي”
آخر لحظة
الحكومة بالأربعاء..وحمدوك يكشف خطة لمحاربة الفساد
شكوى دولية بشأن قضية المعتقلين بكوبر
مقتل إمام مسجد في تجدّد أحداث بورتسودان
حمدوك: يجب وقف تصدير المواد الخام للخارج
الوطن:
“السيادي” يعلن الحرب على الفساد ويضع يده على أموال ضخمة
التوقيع على ميثاق عدم التعدي بين طرفي النزاع ببورتسودان
الدفاع يطلب من المحكمة الافراج عن البشير بالضمان
أفورقي يزور الخرطوم خلال الأيام المقبلة.
النيلين