زيارة مرتقبة للرئيس أفورقي إلى الخرطوم

أعلن السفير الإريتري بالخرطوم إبراهيم إدريس عن زيارة مرتقبة للرئيس أسياسي أفورقي للسودان خلال الأيام القادمة، يجري خلالها مباحثات ثنائية مع رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وقال إدريس لـ(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، إن الرئيس أفورقي لم يتمكن من حضور حفل التوقيع نسبة لجدول أعماله، مبيناً أن الزيارة ستكون قريبة جداً، مؤكداً أن البرهان وأفورقي اتفقا على فتح الحدود بين البلدين وتسهيل حركة المواطنين والتجارة.
وأعلن إدريس عن ترحيب بلاده بالاتفاق الذي تم بين الأطراف السودانية وتشكيل مجلس السيادة، متمنياً أن تفضي عملية التغيير إلى تحقيق رغبات الشعب السوداني.
صحيفة السوداني