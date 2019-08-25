“واشنطن بوست”: الصراع على المناصب أهم تحديات حكومة “حمدوك”

وَصَفَت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، الصراع على المناصب الوزارية بحكومة التكنوقراط، بأهم التحديات التي تُواجه حكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقالت الصحيفة، إنّ تعيين “حمدوك” يُعتبر خطوة إيجابية نحو إنقاذ الاقتصاد الهش، إلا أنّ عدة تحديات تُواجه حكومته، وأضافت أن اختلافات المدنيين الذين سيختارون أعضاء الحكومة التكنوقراطية ليتم تشكيلهم بشكلٍ مُستقلٍ عن الجنرالات من أبرز التّحديات، إذ أنّه قد تصبح المصالح والرؤى المختلفة داخل “الحرية والتغيير” أكثر وُضُوحاً،
لأنّها تتكوّن من مجموعات مدنية وأحزاب سياسية معارضة، مع القليل من القواسم المشتركة لتوحيدها بما يتجاوز الطلب على الحكومة المدنية، مما يدب الضعف في تكوينهم حال تَحَوّلت المعركة السياسية إلى تفاصيل النظام الجديد، وقالت إن الاتفاقية جلبت بعض الاستقرار للسودان، لكن لا يزال هناك الكثير من العثرات المُحتملة قبل نجاح العملية الانتقالية مثل الانتخابات التشريعية في الأشهر الثلاثة المُقبلة، وإنشاء سلطة قضائية مُستقلة وتنفيذ العدالة الانتقالية والتي تُعتبر من المُؤشِّرات الرئيسية لمدى نجاح الاتفاقية.
الصيحة