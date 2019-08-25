(الصحة) تحذر من ارتفاع كبير في منسوب النيل بعد فتح خزاني سنار والرصيرص

حذرت وزارة الصحة، من ارتفاع كبير في منسوب النيل بعد فتح خزاني سنار والرصيرص، وكشفت عن ارتفاع ضحايا السيول والفيضانات إلى 62 حالة وفاة حتى ظهر اليوم (الاحد) ،فيما ارتفعت عدد الإصابات إلى 198 حالة وفاة، معلنة عن دخول ولاية النيل الأزرق دائرة المناطق المتأثرة حسب بلاغات جديدة تسلمتها الوزارة، مؤكدة تأثر أربعة منازل بالولاية فضلاً عن انهيار مراحيض ونفوق حيوانات، وقالت إن الأضرار الكلية بالولاية لم تحصر بعد ،ونوهت إلى تأثر أكثر من 4 آلاف أسرة بمنطقة ود رملي .
وأقر وكيل وزارة الصحة د.سليمان عبد الجبار في المنبر الاعلامي الدوري اليوم (الأحد)، بوجود مشكلة تنسيق وخلل في المعالجات من قبل الجهات المختصة، وأوضح أن السودان لم يعلن حتى الآن كمنطقة كوارث.
واعترف الوكيل بوجود مخاطر صحية لكنه وصفها بالطبيعية لم تصل إلى المرحلة الوبائية حتى الأن.
وأكد حاجة 22 ألف أسرة للكساء والدواء والغذاء بولاية النيل الأبيض،وأعلن عن ارتفاع عدد المحليات المتأثرة إلى 65 محلية، بينما ارتفعت عدد المناطق المتأثرة إلى 257 منطقة.
وأكد ارتفاع عدد الأسر المتأثرة بالبلاد إلى 35.850 أسرة، فيما ارتفع عدد المنازل المنهارة انهياراً كلياً إلى 52677، بينما ارتفع عدد المنازل المنهارة انهياراً جزئياً إلى ،13074 مشيراً إلى ارتفاع المراحيض المنهارة كلياً إلى ،8789 وارتفاع عدد المنهارة جزئياً إلى ،504 وقال إن عدد المرافق المتأثرة بلغ 150 وعدد الحيوانات النافقة بلغ 3636 حيواناً.
الصيحة