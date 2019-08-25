حمدوك: يجب وقف تصدير المواد الخام للخارج

قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إن الخرطوم بدأت محادثات مع واشنطن لإزالة اسم السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب، وكشف حمدوك في حوار تلقزيوني مساء أمس، إن السودان بحاجة إلى مساعدات خارجية 8 مليارات دولار خلال العامين المقبلين لتغطية فاتورة الواردات واستعادة الثقة في العُملة بغية أن يتحسن الوضع الاقتصادي، تابع الحكومة ستلتزم بمعايير قوى إعلان الحُرية والتغيير في اختيار الكفاءات،
ونعمل على خلق فريق متجانس، ونتشاور مع قوى الحرية والتغيير وأريد حرية تنفيذ برنامجي الحكومي، واتفقنا على برنامج يلبي الأدنى ولا نخشى من خلافات جذرية، مضيفاً إلى ذلك تعرفت على الأحزاب السياسية عبر عملي في المؤسسات الدولية، ولم انقطع عن السودان وعملت الأحزاب السياسية عبر مشاريع تنموية، وشدد حمدوك على ضرورة وقف تصدير المواد الخام للخارج.
وقال حمدوك إن التطبيق الصارم للقوانين هو الوسيلة الأنسب للقضاء على الفساد، لكننا نحتاج إلى قضاء مستقل من تأثيرت السياسة، بجانب مساهمة أجهزة الإعلام الصحافة الاستقصائية التي تكشف جرائم الاعتداء على المال العام، مشيراً إلى تأسيس سياسية خارجية متزنة تراعي المصالح المشتركة.
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