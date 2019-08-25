تحصل ” باج نيوز” علي معلومات مثيرة بشان قائمة مرشحي قوي الحرية والتغيير لحقيبة الشباب والرياضة للحكومة المرتقب اعلانها من قبل رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك.
وتصدر لاعب الهلال الاسبق، والمدرب الحالي الكابتن هيثم مصطفي كرار الترشيحات بعد أن دفعت بعض الكتل باسمه إلى لجنة الترشيحات وذلك بناءٍ علي مواقفه خلال الثورة والمقدرات التي يتمتع بها في المجال الرياضي.
وقال مصدر مقرب من “البرنس” إن الأخير ورغم أعلانه اعتذار عن تولي مسؤولية وزارة أو مجلس الشباب والرياضة في الحكومة الأنتقالية المرتقبة الا أنه ظل يتعرض لضغوطات وإتصالات بعض الشخصيات طالبته بتولي المسؤولية خاصة في ظل الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد وتحتاج إلى تضحية .
ومن جانبها دفعت بعض الكتل داخل قوي الحرية والتغيير باسم القيادي البعثي، محمد ضياء الدين لتولى مسؤولية الرياضة في الفترة الإنتقالية.
ويعرف عن ضياء الدين أنه واحد من القيادات الرياضية والأولمبية المعروفة، كما أنه عمل سكرتيراً لاتحاد السلة بالخرطوم ، فيما دخل سكرتير المريخ المستقيل محمد جعفر قريش ضمن خيارات الترشيحات، ويعتبر قريش واحد من كوادر الحزب الاتحادي الديمقراطي.
وقال مُقربين من سكرتير المريخ السابق لـ (باج نيوز) أن ترشيح قريش لا يُعد مفاجئاً وأكدوا أنه أبلغهم قبل فترة ليست بالقصيرة أنه قرر التفرغ التام للعمل السياسي مع التأكيد التام علي عدم عودته من جديد إلى العمل الأداري بالمريخ.
يذكر أن تجمع الرياضيين دفع برئيسه الكابتن طيار عادل المفتي للعمل في حكومة حمدوك، ويجد ترشيح المفتي دعماً من بعض قيادات الأندية والمؤسسات الرياضية خاصة في مجال كرة القدم.
وفي سياق مُتصل تم تداول اسم المستشار التقني لرئيس اتحاد الكرة السوداني مازن أبو سن ضمن قوائم المرشحين.
وُعرف عن أبو سن أنه أحد أبناء نادي الموردة، ويرتبط بعلاقة وطيدة مع رئيس اتحاد الكرة الحالي.
الخرطوم: باج نيوز
“باج نيوز” يكشف معلومات مُثيرة عن مرشحي حقيبة الرياضة في حكومة “حمدوك”
تحصل ” باج نيوز” علي معلومات مثيرة بشان قائمة مرشحي قوي الحرية والتغيير لحقيبة الشباب والرياضة للحكومة المرتقب اعلانها من قبل رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك.