والي الخرطوم: مخطط سكني للمتأثرين بالفيضان

وجه والي ولاية الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عابدون حماد بالإسراع في إكمال إجراءات الخطة الإسكانية لمنطقة ود رملي والمناطق المجاورة لها. وأكد الوالي لدى لقائه بمكتبه اليوم بالمدير العام لوزارة التخطيط العمراني المهندس نصرالدين علي عثمان ومدير المساحة ومدير أراضي الولاية، أكد أهمية تبسيط إجراءات تسليم الأراضي للأهالي والمستحقين. وأوضح الوالي أن الولاية تتكفل بإنشاء المنشآت الخدمية من مدارس ومراكز صحية وتوفير شبكات المياه والكهرباء وبناء دور العبادة قبل استلام الأهالي استحقاقاتهم من الأراضى لضمان استقرار الأسر في الموقع الجديد. وأشار الوالي إلى توجيهات سابقة لمعتمد محلية بحري بتكوين لجان من أهالي المنطقة والجهات ذات الصلة لحصر المتضرين والإشراف على توزيع القطع السكنية والإشراف على المنشآت الخدمية وترحيل المتضررين إلى المواقع البديلة.
من جانبه اأطلع المدير العام لوزارة التخطيط العمراني، الوالي على الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتسهيل إجراءات تسليم القطع السكنية لأهالي منطقة ود رملي والقرى المجاورة شمال محلية بحري.
وقال إن الوزارة أكملت الإجراءات الفنية والمساحات الميدانية والتخطيط لـ(1106) قطعة سكنية في مواقع آمنة شرق وغرب طريق التحدي تبعد من مجاري السيول والفيضانات لضمان استقرار الأسر وعدم تكرر مثل هذه الحوادث، مؤكدا استعداد الوزارة لتسليم القطع السكنية للمستحقين فورا مع تسهيل الإجراءات الإدارية حتى تستقر الأسر بالسرعة المطلوبة.
لخرطوم 25-8-2019(سونا)