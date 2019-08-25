رئيس الوزراء يطلع على أداء الوزارات خلال الفترة السابقة

أكد اللواء مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة ورئيس اللجنة الاقتصادية سابقا، على أن الإمكانيات المتوفرة للسودان إذا استغلت بالصورة الصحيحة سيتمكن السودان من تحقيق نهوض اقتصادي سريع.
واستعرض جابر خلال الاجتماع الذى التأم بالقصر الجمهوري يوم الأحد وضم وكلاء الوزارات بحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك ، الخطوات التى تمت فى الموسم الزراعي وموقف الوقود والدقيق والدواء بالبلاد والجهود التى بذلت فى توفيرها خلال الفترة السابقة ؛ حيث تم تأمين احتياجات المواطن الأساسية من خلال تعاون الجميع.
وأوضح وكيل وزارة الزراعة المهندس بابكر عثمان – فى تصريح صحفي – إنه قدم ملخصا خلال الاجتماع شرح فيه الترتيبات التى تمت لتوفير مطلوبات الموسم الزراعي بتعاون جميع الجهات ذات الاختصاص.
مضيفا أن محافظ بنك السودان، قدم خلال الاجتماع بيانا حول موقف السيولة المتاحة والنقد الأجنبي.
الخرطوم 25-8-2019(سونا)