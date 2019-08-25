السودان: توقعات بارتفاع المناسيب في معظم الأحباس العليا

عقدت اللجنة العليا للفيضان بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء اجتماعاتها الأحد حيث استعرضت الموقف المائي بالأحباس العليا وعلى طول مجرى النيل الازرق ، النيل الرئيسي، ونهر عطبرة، من البيانات الواردة من المحطات الرئيسة وصور الأقمار الاصطناعية حيث لوحظ وجود سحب ممطرة في الهضة الإثيوبية ومن المتوقع أن تواصل المناسيب في معظم الأحباس العليا ارتفاعها وسيكون الوضع العام على النحو الآتي:
( الحبس الدمازين – سنار سيشهد ارتفاعاً)
(سنار – الخرطوم : ارتفاعاً ملحوظاً )
(الجبلين – جبل أولياء : مستقر)
(الخرطوم- شندي.. سيشهد ارتفاعاً)
(شندي – عطبرة.. سيشهد ارتفاعاً)
(خزان خشم القربة – عطبرة.. سيشهد ارتفاعاً ملحوظاً)
(عطبرة – خزان مروي – الدبة.. سيشهد استقراراً)
(الدبة – دنقلا ..سيشهد ارتفاعاً )
وفي سياق متصل قال م.م بله أحمد عبد الرحمن مقرر اللجنة بأن الوزارة اتخذت من خلال اللجنة العليا للفيضانات الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة الفيضان بولاية الخرطوم، داعيا المواطنين والجهات المعنية الى اتخاذ التحوطات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات خاصة في ولاية سنار، الجزيرة ، الخرطوم، نهر النيل، الشمالية .
لخرطوم 25-8-2019(سونا)