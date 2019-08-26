وزارة الصحة: وفاة وإصابة 160 شخصاً جراء السيول والأمطار

أعلن وكيل وزارة الصحة الاتحادية المكلف، سليمان عبدالجبار، الأحد عن ارتفاع ضحايا السيول والأمطار التي تشهدها البلاد إلى 62 وإصابة 98 شخصاً، وكشف عن تأثر17 ولاية. مشيراً إلى أن الوضع لم يصل إلى إعلان الكارثة ومرحلة الإعانات والمساعدات الخارجية.
وقال خلال المنبر الصحفي الدوري بمباني الوزارة، إن عدد المحليات المتأثر بلغ 65 محلية وحوالي 257 من القرى والفرقان والأحياء.
وأعلن وكيل الصحة المكلف، عن تأثر 35850 أسرة في كافة أنحاء السودان، مبيناً أن العدد الكلي للمنازل المنهارة كلياً بلغ 22676 منزلاً، فيما بلغ عدد المنازل المنهارة جزئياً 13074 منزلاً وحوالي 8780 مرحاضاً منهاراً.
وأشار الوكيل إلى نفوق حوالي 3636 من الحيوانات، وتأثر 150 من المرافق العامة بكل أنحاء السودان، منوهاً إلى عدم ظهور مشاكل بيئية حتى الآن وأن المشكلة الأكبر هي فيضان النيل.
وحذر الوكيل من الاعتماد على التروس الترابية لجهة أنها ليست أسمنتية، مما يتسبب في فيضانات، مشيراً إلى أن أكثر الولايات تأثراً ولاية النيل الأبيض والتي تحتاج إلى أكثر من جسر جوي ودعم، إضافة لسنار والفاشر وودرملي ومنطقة ود الماحي بولاية النيل الأزرق.
صحيفة الجريدة