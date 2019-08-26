النيابة فرغت من إجراءات التحري مع (8) من قادة النظام السابق

كشفت مصادر عليمة، عن ترتيبات لإخضاع الدفعة الثانية من قادة ورموز النظام السابق للتحري والتحقيق في بلاغات تتعلق بتجاوزات ومخالفات في الأراضي.
وتواجه المجموعة الثانية، بلاغاً آخر تحت المواد (6 و7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م يتعلق بالأراضي. وأبلغت مصادر (الصيحة) أمس، بأن هناك إجراءات ترتيب وتنسيق بين النائب العام المكلف عبد الله أحمد عبد الله، ورئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بشأن إحضار المتهمين للنيابة لبدء التحري والتحقيق مع قادة النظام السابق.
وطبقاً للمصادر، أن النيابة فرغت من إجراءات التحري والتحقيق مع (8) من رموز النظام السابق على خلفية بلاغات في مخالفات الأراضي ، وأكدت الإفراج عن (7) منهم باستثناء عبد الله البشير، والحجز على جميع قطع الأراضي.
الصيحة