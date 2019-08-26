“التغيير” تُسلِّم مرشحيها لـ”حمدوك” اليوم وقائمة مُحتملة للجهاز التنفيذي

ينعقد اليوم الاثنين، اجتماع بين رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك والمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، يتم خلاله تسليم القوائم الأولية للمرشحين للوزارات.
ويتوقّع أن يكون المجلس المركزي قد أجاز قوائم المرشحين خلال اجتماعه مساء أمس الأحد. وأورد موقع “الأحداث نيوز” أمس أنّه تَمّ ترشيح ثلاثة أشخاص لكلِّ وزارةٍ، على أن يختار “حمدوك” أحدهم، ورشح لوزارة رئاسة الوزراء مدني عباس مدني من المُجتمع المدني وصلاح مناع من حزب الأمة القومي، إضافة للطيب العباسي، ولوزارة العدل تم ترشيح ابتسام سنهوري ونبيل أديب المحامي ومحمد عبد السلام الازيرق،
بينما اعتذر عن الترشيح مولانا سيف الدولة حمدنا الله، وانحصرت وزارة الخارجية بين عمر قمر الدين والرشيد سعيد يعقوب وعمر عبد الماجد ونور الدين ساتي، وتُعد حُظُوظ قمر الدين الأوفر، وفي وزارة الصحة تمّ الدفع بأكرم علي التوم وسارة عبد العظيم وسليمان صالح فضيل، ورشح لوزارة الرعاية الاجتماعية سامية النقر وزينب مهدي أزرق ونَجدة مَنصور، وفي وزارة الشباب والرياضة رشح هيثم مصطفى ومحمد جعفر قريش وعادل المفتي.
الصيحة