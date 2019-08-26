شهود الاتهام يكشفون مفاجآت في جلسة محاكمة البشير القادمة

كشفت مصادر موثوقة، عن مفاجأة يقدمها شهود الاتهام في قضية محاكمة الرئيس السابق عمر البشير أمام المحكمة في الجلسة القادمة، بجانب المزيد والمثير من معلومات تتعلق بملف القضية.
وأبلغت مصادر (الصيحة) أمس، أن البشير أقر بكل المبالغ موضع الإتهام، وأكد لقاضي المحكمة، أن ما جاء في يوميات التحري هي أقواله ولم يعترض عليها. وأفادت المصادر، بأن القضية لا تحتاج شهوداً طالما أن المتهم أقر واعترف باستلام المبالغ.
ويواجه البشير، تهماً في الدعوى الجنائية المرفوعة ضده تحت طائلة المواد (5 و9) من قانون التعامل بالنقد لسنة 1981م والمادة (6) من قانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م والمواد (2 و7) من قانون الطوارئ رقم (3 و6) لسنة 2019م.
الصيحة