اتفاق صلح ينهي القتال بين النوبة والبني عامر بشرق السودان

افلح وفد من تحالف قوي الحرية والتغيير في التوسط لانهاء الاقتتال بين قبيلتي النوبة والبني عامر بشرق السودان الذي اشتعل طيلة الايام الماضية واثمرت اجتماعات بداءت منذ صباح امس الاحد واليوم استطاع من خلالها وفد الحرية والتغيير بعد لقاءات مع الطرفين التوصل لاتفاق.
تم بموجبه وقف القتال فورا وحصر الموتي والجرحي وتقدير الخسائر اضافة الي بحث جذور المشكلة بين القبيلتين واتفق الجانبان علي بقاء بعض اعضاء الوفد الذي وصل الي حاضرة البحر الاحمر اول امس لمراقبة الوضع بعيد ارتفاع عدد القتلي ل29شخص دون سبب منطقي للحرب كما ذكرت قيادة الوفد …
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