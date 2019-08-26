المجلس القومي للبيئة يدعو إلى اعادة وزارةالبيئة

دعا المجلس القومي للبيئة الى ضرورة ارجاع وزارة البيئة واستصحاب تلك الدعوة في التشكيل الوزاري القادم.
جاء ذلك لدى اجتماع مدراء الادارات اليوم مع الامين العام المكلف بالمجلس القومي للبيئة الاستاذ سيد حاج نور.
وناقش الاجتماع المبادرة التي سيطرحها المجلس على مجلس الوزراء والداعية الى ضرورة انشاء وزارة تعنى بالعمل البيئي بالبلاد.
وعدد الاجتماع المشاكل والمعوقات التي واجهت العمل البيئي بالبلاد بعد تحويل وزارة البيئه الى مجلس قومي واضاعة فرص تمويل المشروعات من قبل المنظمات التي كانت تحظى بها الوزارة
واكد الاجتماع أن المجلس سيستمر في التعاون لتعزيز الشراكة في النشاطات البيئية والمشاركة في المشروعات البيئية المحلية والعالمية للفائدة البلاد.
وقال الاستاذ سيد حاج نور الامين العام المكلف إنه تم طرح المبادرة من قبل المجلس والتي سيتم رفعها الى المجلس السيادي، مشيرا الى اهمية فتح الباب للمداولات مع المجلس حول قضايا البيئة المختلفة باعتبار أن المجلس هو الجهة المعنية بالشأن البيئي والتنوير بقضاياه.
واشار الى أن التحدي الاکبر الذي بواجه السودان هو كیفیه الحد من الانبعاثات في المناطق الاكثر هشاشة و مناطق الجفاف والتصحر والتقليل من آثار التغيرات المناخية واعادة الغطاء النباتي.
من جانبه دعا الاستاذ شمس الدين الدخيري مدير الشؤون المالية والادارية لضرورة المتابعة المستمرة للموقف البيئي والآثار البيئية للمشروعات وتعزيز الاساس العلمي من خلال دعم برامج التوعية البيئية، موضحا أن التنمية يجب أن تكون شاملة على أن لا تتجاهل الاثر البيئي حفاظا عليها حتى يتم عدم استنزاف ودمار الموارد الطبيعية .
وفى ذات السياق قال الاستاذ البوني مدير الادارة العامة للشؤون البيئي إن العمل البيئي بالسودان يحتاج الى تضافر كل الجهود. وقال إن وزارة البيئة تعتبر من الوزارات المهمة والاولى في كل العالم لارتباطها بالانسان الذي يشكل محور الانسانية، داعيا لانشاء وزارة للبيئة لتصبح خط الدفاع الاول لحياة المواطن.
وامن على ضرورة تحويل قضايا البيئة الى قضايا وطنية وإحداث شراكات مع المنظمات الاقليمية والمحلية والجهات ذات الصلة وهو ما قامت به وزارة البيئة والموارد الطبيعية والتنمية العمرانية والتي اصبحت فيما بعد مجلسا قوميا ابان العهد البائد.
واشار الى أن الحملات والمشروعات التي تم تنفيذها شكلت محورا مهما في الحفاظ على البيئة، مشيرا الى أن مشروعات البيئة تعتبر بداية التحول الى منهجية اعداد الميزانيات وربطها بالاهداف الاستراتيجية للبلاد.
السودانى