رئيس الوزراء يطلع على أهم ملفات وزارة الخارجية

اطلع رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك على أهم الملفات التى تتولاها الوزارة فيما يخص موقف السودان من القضايا الإقليمية ودوره في إرساء دعائم السلام الإقليمى في المنطقة.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية السفير عمر دهب في تصريحات صحفية عقب لقائه رئيس الوزراء اليوم “الإثنين”، أن اللقاء تطرق لمناقشة القضايا الرئيسية فيما يتعلق بمشاركة وتفاعل السودان مع المجتمع الدولي في ضوء الحقائق التي فرضتها الثورة واستشراف مستقبل دبلوماسي جديد للعلاقات السودانية الخارجية ، وأشار دهب إلى أن اللقاء أمن على الخطوات التي يجب القيام بها بشأن القضايا الآنية والمستقبلية للدبلوماسية السودانية.
باج نيوز