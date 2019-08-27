أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2019م
الوطن:
احتدام الصراع داخل الحركة الإسلامية
تجار الذهب: جهات مجهولة تشتري كميات كبيرة من المعدن
التربية تتمسك بمواعيد الشهادة السودانية في مارس
توقعات بأمطار غزيرة في عدة ولايات
عضو بالسيادي ينفي تمليكهم سيارات فارهة
الانتباهة
تحقيق لـ”الانتباهة” يكشف تبديد”5.8″ مليار دولار
معلومات تدحض ارتكاب مسؤول بالسكة حديد تجاوزات
أعضاء السيادي يرفضون سيارات”الإنفينتي”
محكمة تنظر في طلب لحل”الوطني” ومصادرة أمواله
جبريل إبراهيم لـ”الانتباهة”: سنواجه الحرية والتغيير بسلاح”الشارع”
السوداني
لجنة حكومية: تحصلنا على”460″ مستندًا يتعلّق بفساد النظام السابق
أعضاء في السيادي يعيدون سيارات الـ”إنفينيتي”
تجار الذهب: جهات مجهولة تشتري كميات كبيرة من المعادن بأسعار عالية
مساعدات أمريكية للطوارئ في السودان
زيادة ضخ السيولة النقدية بالبنوك إلى”350″ مليون جنيه
الجريدة
“الجريدة” تكشف أبرز المرشحين لحكومة حمدوك
مجلس السيادة ينفي تخصيص سيارات”إنفينيتي” لأعضائه
إقالة مدير إدارة الطب العلاجي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم
التيار
“السيادي” يزور سجن”كوبر” للتحقق من رموز النظام البائد
اللواء حافظ التاج واليًا للبحر الأحمر..قائد”الاحتياطي” في بورتسودان للإشراف على الأوضاع الأمنية
بابكر فيصل لـ”التيار”: الترشيحات للوزارات اكتملت والإعلان خلال ساعات
الصيحة
“52” مرشحًا بطاولة”حمدوك” لاختيار”18″ وزيرًا
تعزيزات شرطية لبسط هيبة الدولة بالبحر الأحمر
زيادة ضخ السيولة اليومية للبنوك إلى”450″ مليون جنيه
الاستعانة بالقوات النظامية لحل ضائقة المواصلات
التربية تتمسك بقيام امتحانات الشهادة في مارس المقبل
أخبار اليوم:
في ذمة الله الاستاذ الكبير موسى يعقوب .
امريكا تؤكد : لا موانع قانونية للتعامل مع البرهان وحميدتي وحمدوك .
واشنطن والخرطوم تنخرطان في مباحثات لرفع السودان من قائمة الارهاب .
الوطني يختار غندور رئيساً مكلفاً للحزب ،، والحركة الاسلامية تشكل لجنة خاصة لمتابعة أوضاع وشؤون أسر المعتقلين .
تفاصيل جديدة وأرقام صادمة حول أحداث بورتسودان الدامية .
التربية : امتحانات الشهادة السودانية في مواعيدها
عاصم البلال يكتب : موسى يعقوب ذكرانا غير المنسية.
النيلين