“فورين أفيرس”: تجربة السودان ستغير المسار السياسي في القرن الإفريقي

وصفت صحيفة “فورين أفيرس” الأمريكية، التحول السياسي في السودان، بأنه إيذان بتغير المسار السياسي في منطقة القرن الأفريقي لعقود قادمة، مما يدخل أفريقيا بكاملها في نظام جديد أكثر ديمقراطية ومبني على أساس مشترك من السيادة الوطنية والأمن الاجتماعي.
وقالت الصحيفة، إن نجاح الاتحاد الأفريقي في دعم التجربة السودانية ورعايتها يعد إرساء لنظام إقليمي مختلف تماماً عما كانت عليه الحال، يقوم على نظام حكم قادر على تحقيق السلام والتنمية والحكومة المسؤولة. وأضافت أن التحولات السياسية في السودان وأثيوبيا بوصفهما الأكبر والأقوى والأهم من الناحية الاقتصادية، يمكنها أن تغير مسار الركن المتقلب من إفريقيا لعقود قادمة، وتابعت أن السودان، على وجه الخصوص، صورة مصغرة لهذا الصراع الأوسع لإعادة تشكيل النظام الإقليمي، وكذلك نذير محتمل لنتائجه في المنطقة ونهاية حقبة الحكم الاستبدادي في إفريقيا.
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