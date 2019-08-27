اكتمال الترتيبات الفنية لاستخراج الجواز الالكتروني خارج السودان

اكد اللواء شرطة يوسف المأمون محمد مدير الادارة العامة للجوازات والهجرة أن الترتيبات اللازمة لفتح مراكز ثابتة وتسيير وفود من الجوازات والسجل المدني لاستخراج الجواز الالكتروني بالخارج قد اكتملت من النواحي الفنية وفي مرحلة التمويل .
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك بين الشرطة وجهاز المغتربين الذي انعقد بمكتبه بوزارة الداخلية ظهر الثلاثاء بحضور الدكتور عبد الرحمن سيد أحمد زين العابدين نائب الامين العام لجهاز المغتربين واعضاء الآلية المشتركة بين الجانبين، وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم من اجراءات في مجال الاجهزة الفنية وحصر الدول الاكثر حاجة للجواز الالكتروني وتوفير الاحصائيات اللازمة بعدد الحالات في كل دولة .
من جانبه جدد سيد أحمد تأكيده بأهمية استخراج الجواز الالكتروني مع بداية العام الدراسي في دول الخليج العربي والذي يبدأ في مطلع سبتمبر المقبل وخاصة في سلطنة عمان ودولة الكويت بجانب دول الخليج الاخرى اضافة الى دول افريقيا واوروبا وغيرها من دول المهجر، داعيا الى الاسراع في استكمال الاجراءات بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمالية لتوفير التمويل والوظائف المطلوبة لأداء المهمة ، الى جانب تسهيل مهام الوفود من جانب وزارة الخارجية ، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مشترك بين ادارة الجوازات وجهاز المغتربين ووزارتي المالية والخارجية للتنسيق ووضع الترتيبات الادارية والمالية اللازمة لأداء المهمة .
هذا وأكد الاجتماع على ضرورة فتح مكاتب ثابتة للجوازات في الدول ذات الكثافة في الوجود السوداني وإعادة فتح المكاتب التي اغلقت خلال الفترة الماضية اضافة الى ارسال وفود بصفة مؤقتة تلبية للاحتياجات العاجلة .
الى ذلك استعرض الاجتماع سير العمل في صالات اجراءات المغتربين بمجمعات الشرطة ووجه بتسهيل الاجراءات والالتزام بنظام النافذة الواحدة بمجمعات خدمات الجمهور بالتنسيق مع ديواني الزكاة والضرائب .
الخرطوم 27-8-2019(سونا)