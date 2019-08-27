ولد لبات: قرارٌ مُرتقب بعودة السودان إلى منظومة الاتحاد الأفريقي

تَوَقّعَ مبعوث الاتحاد الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، صُدُور قرارٍ من مجلس السلم والأمن الأفريقي، بعودة السودان إلى منظومة الاتحاد الأفريقي، وأكّد التزامه بمُتابعة سير تنفيذ الفترة الانتقالية مع الأطراف السودانية.
وقال الوسيط حسب (أس. أم. سي) يوم (الثلاثاء)، إنّه ذاهبٌ إلى العاصمة الإثيوبية ولكن قلبه باقٍ في السُّودان، وأضاف بأنّ مجلس الأمن والسلم سيجتمع الفترة المُقبلة لبحث التطوُّرات بالسودان، تمهيداً لاتّخاذ قرارٍ برفع تعليق عُضويته وعودته الى البيت الأفريقي، ودعا الأطراف للالتزام بالاتفاق الذي وُقِّع بحُضُور دولي وإقليمي، وأكّد وقوفهم التام مع السودان حتى يتم تنفيذ الاتفاق وإنزاله على أرض الواقع.
وكان الاتحاد الأفريقي، عَلّقَ عُضوية السودان في يوليو، لحين قيام حكومة مدنية انتقالية تمهيداً لنظام ديمقراطي يسع الجميع.
الخرطوم: الصيحة الآن