أبرزها الملح .. 9 عوامل تُزيد من فرص الإصابة بسرطان المعدة “المرض القاتل”!

قالت تقارير طبية أن “سرطان” المعدة يبدأ في أي مكان سواء داخل المعدة أو على جدارها مع صعوبة تحديد أعراضه في وقت مبكر إلا أن الدراسات كشفت عن العوامل التي يُمكن أن تزيد من خطورة الإصابة بهذا المرض القاتل.
وبحسب Macmillan UK فإن تسعة عوامل قد تقوم بهذا الدور هي :
– الجنس: سرطان المعدة أكثر شيوعا لدى الرجال.
– العمر: 95% من الأفراد الذين يصابون بسرطان المعدة، يزيد عمرهم عن 50 عاما.
– عدوى Helicobacter pylori الشائعة في المعدة: يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، في حال تواجدت لفترة طويلة.
– الحمية: لا يكفي تناول الفاكهة والخضروات، كما أن اتباع نظام غذائي غني باللحوم المصنعة أو الأطعمة المدخنة، يمكن أن يزيد من المخاطر.
– التدخين: كلما زاد عمر الفرد الذي يمارس عادة تدخين السجائر، يزداد خطر الإصابة بسرطان المعدة.
– زيادة الوزن: يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطانات معينة في المعدة.
– ظروف المعدة: قد يؤدي خطر ارتداد الحمض على المدى الطويل، أو الحالات التي تسبب تغيرات في بطانة المعدة، إلى زيادة المخاطر.
– تاريخ الإصابات في العائلة: إذا كان أحد أفراد الأسرة مصابا بسرطان المعدة، فقد يزداد خطر الإصابة بالمرض.
– الجينات الوراثية: يمكن أن يكون لدى عدد قليل جدا من الأفراد جين موروث للسرطان، قد يزيد من المخاطر.
كما أكدت الأدلة الطبية على أهمية اتباع نظام غذائي صحي، حيث أثبتت الدراسات أن خطر الإصابة بسرطان المعدة أعلى بنسبة 68%، عند الأفراد الذين يفرطون في تناول الملح، وأثبتت دراسة أخرى أن تناول أوقية ونصف من براعم القرنبيط يوميا لمدة شهرين رُبما يوفر حماية من هذا المرض.
صحيفة المرصد