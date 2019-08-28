دمبلاب يلتقي بالمنسق المقيم للأمم المتحدة

التقى المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أبو بكر دمبلاب بالمنسق المقيم للأمم المتحدة في السودان بحضور المدير القطري لليونسيف.
وقد استعرض اللقاء أنشطة مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة والوكالات الأممية العاملة بالبلاد .
وأكد المدير العام اهتمام الجهاز وتعاونه مع مكتب المنسق المقيم والوكالات الأممية العاملة بالبلاد وتقديم كافة التسهيلات المطلوبة لها بما في ذلك سلامة وأمن العاملين في مكاتب ووكالات الأمم المتحدة بالسودان، وكشف عن شروع الجهاز وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لإنشاء آلية وطنية لضمان سلامة العاملين في الأمم المتحدة بالسودان وأنه شخصيا سيتابع ذلك وأن أبواب الجهاز مشرعة للتواصل والتفاكر من أجل خدمة الأهداف الوطنية المشتركة .
السودانى