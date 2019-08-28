النيل يشهد ارتفاعا بعدد من الأحباس العليا

قالت اللجنة العليا للفيضان بوزارة الري والموارد المائية والكهرباء في بيانها اليومي اليوم الأربعاء إن الموقف المائي في عدد الأحباس العليا سيشهد ارتفاعا في حبس: (خزان خشم القربة- عطبرة سيشهد ارتفاعاً ملحوظا، عطبرة – خزان مروي سيشهد ارتفاعاً، وخزان مروي _ الدبة سيشهد ارتفاعا وحبس الدبة – دنقلا سيشهد ارتفاعا). وأضافت اللجنة أنه من خلال البيانات الواردة من المحطات الرئيسة وصور الأقمار الاصطناعية، تلاحظ وجود سحب ممطرة في الهضبة الإثيوبية.
وقال م .م بلة أحمد عبد الرحمن مقرر اللجنة إن الوزارة اتخذت من خلال اللجنة العليا للفيضانات الإجراءات اللازمة لتخفيف حدة الفيضان بولاية الخرطوم، داعيا المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ التحوطات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات خاصة في ولاية سنار، الجزيرة ،الخرطوم، نهر النيل، الشمالية.
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