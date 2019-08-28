مكتب حمدوك: جدول زمني لمراجعة ترشيحات الوزراء

بحث
سياسية
2019/08/28
2019/08/28
أفاد مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك ان إتفاقا قد تم بين قوى إعلان الحرية والتغيير ورئيس مجلس الوزراء لمراجعة قوائم المرشحين والمرشحات للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة وذلك وفق جدول زمني محدد.
سونا
طباعة خبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
النص : *
الإسم : *
البريد الإلكتروني : *
+ 6 = 15
This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.
Copyright © 2017 www.alnilin.com All Rights Reserved. موقع النيلين هو وجهتك الاولى للاخبار المحلية والعالمية ، الصور والفيديو والمنوعات ،الوظائف ، والتسويق ، الاعلانات
Powered by Tarana Press Version 2.0.0