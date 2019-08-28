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سياسية

2019/08/28

2019/08/28


مكتب حمدوك: جدول زمني لمراجعة ترشيحات الوزراء


عبد الله حمدوك

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أفاد مكتب السيد رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك ان إتفاقا قد تم بين قوى إعلان الحرية والتغيير ورئيس مجلس الوزراء لمراجعة قوائم المرشحين والمرشحات للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة وذلك وفق جدول زمني محدد.

سونا

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