وزارة الموارد المائية والري والكهرباء: فتح البوابات وقفلها يتم بصورة سنوية وعدم الفتح يعني أن هناك خللا فيها

وصف الأستاذ إبراهيم يس شقلاوى الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء خريف هذا العام بالمبشر.
وأكد شقلاوي في ” تصريح صحفي ” امتلاء المواعين التخزينية لحصاد المياه في كافة الولايات ، مشير الى أن سد وادي حسيب الذى تم تنفيذه بمحلية شرق النيل بولاية الخرطوم عمل على حماية العديد من المناطق السكنية من مياه السيول وكذلك قامت بذات الدور عدد من السدود في ولايات السودان المختلفة بجانب الدراسات المعدة والتي ينتظر ان تكمل منظومة السدود في الأودية الكبيرة لتأمين مصادر المياه في فصل الصيف والحماية من السيول مستقبلاً ذلك وفقاً لبرنامج حصاد المياه الذي يمضي العمل فيه بصورة جيدة.
في السياق نوه شقلاوي الى الإجراءات التى اتخذتها وزارة الموارد المائية والري والكهرباء ممثلة في اللجنة العليا للفيضان بهدف تخفيف حدة الفيضان على ولاية الخرطوم والولايات الاخرى والتي تقف على أعمالها على مدار الساعة تفاديا لأي تطورات في مناسيب النيل كما انها تصدر بيانا يومياً ينشر بكافة الوسائط الاعلامية يوضح الموقف في جميع الاحباس.
وأشار الى أن ملء السدود وتصريفها يتم بصورة علمية مدروسة تقوم عليه لجنة متخصصة تضم عددا من الخبراء في المجال وان ذلك يتم في تواقيت معلومة تتخذ فيه التحوط لكافة الآثار المترتبة على ذلك كما أن برنامج فتح البوابات يتم الإعلان عنه مسبقاً للمواطنين لاتخاذ التدبير اللازمة علما بأن فتح البوابات وقفلها يتم لكافة البوابات بصورة سنوية وعدم الفتح يعني أن هناك خللا فيها، مؤكدا أن وحدة تنفيذ السدود معنية بإنشاء السدود وليس تشغيلها، داعياً كافة المواطنين في هذه الفترة التي تمثل ذروة الفيضان الى اتخاذ التدابير اللازمة على امتداد النيل وروافده لحماية الأرواح والممتلكات لاسيما في ولايات ( سنار والجزيرة والخرطوم ونهر النيل والشمالية) .
كما دعا شقلاوي الى عدم الالتفات للشائعات الهادفة الى ارباك العمل و النيل من كفاءة العاملين بالوزارة ومهنيتهم، مشيراً الى أن الوزارة تعي دورها و واجباتها الوطنية وان منسوبيها ظلوا يقومون بالمهام الموكلة لهم في كافة الظروف والتحديات التي واجهت العمل خلال الفترة الماضية ذلك لأنها تعمل لصالح الاستقرار وطمأنينة المواطنين وان التناغم والمهنية العالية وجودة الأداء عرفت بها الوزارة في كافة مراحل تطورها وان الوزارة عبر منسوبيها تجدد العزم على توفير الخدمات بالجودة اللازمة لاجل الوطن والمواطن دعماً للاستقرار والتنمية.
وثمن الناطق الرسمي جهود العاملين في قطاع الكهرباء خلال فترة عطلة عيد الاضحي المبارك وظروف فصل الخريف من خلال سرعة تنفيذ البلاغات العامة والخاصة وقال أن خدمة الكهرباء تشهد استقراراً كبيراً بفضل انسياب الوقود وجهود العاملين من الكوادر الهندسية والفنية، نافيا ما اشيع عن اعتقال اي موظفين من طاقم الوزارة لأي اسباب كانت.
الخرطوم 28-8-2019م(سونا