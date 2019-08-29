حميدة يترأس اجتماعا للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان

عقد المجلس الاستشارى لحقوق الإنسان اليوم اجتماعه رقم (5) للعام 2019م برئاسة مقرر المجلس د. اسامة محمود حميدة وحضور أعضاء المجلس الاستشارى.
وقدم مقرر المجلس في مستهل الاجتماع تنويرا حول مشاركة السودان في الدورة رقم (46) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي عقدت بالقاهرة بوفد برئاسة بابكر أحمد علي قشي وكيل وزارة العدل المكلف رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ،حيث قدم الوفد بيانا ابتدره بالتطورات الإيجابية في السودان.
كما استعرض الاجتماع عرضا موجزا لرد السودان على تقرير الخبير المستقل وتداعيات زيارة بعثة المفوضية السامية لحقوق الانسان المرتقبة و التى تضم مسؤولة مجلس حقوق الإنسان لشرق افريقيا و مسؤول ملف السودان و ترتيبات مشاركة السودان في الدورة (42) لمجلس حقوق الانسان بجنيف و التي تمثل دورة مفتاحية بالنسبة للسودان بالاضافه الى منهجية السودان حول القرارات المقترحة .
وأكد الاجتماع على اهمية إعداد ورقة حول التطورات الإيجابية في السودان حتى تكون منهجية للتفاوض مع الجهات الاممية وتم تكوين لجنة لحصر التطورات الإيجابية في السودان وعرضها في الاجتماع القادم.
الخرطوم28-8-2019م(سونا)