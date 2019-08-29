الموارد المائية : لم يعتقل أي موظف بالوزارة

قال الناطق الرسمي لوزارة الموارد المائية والري والكهرباء، إبراهيم يس شقلاوي، إن ملء السدود وتصريفها يتم بصورة علمية مدروسة، وأن هناك لجنة متخصصة من الخبراء، في تواقيت معلومة تتخذ التحوط لكافة الآثار المترتب، وشدد في تصريح صحفي أمس، على أن برنامج فتح البوابات يتم بصورة سنوية ويتم الإعلان عنه مسبقاً للمواطنين لاتخاذ التدبير اللازمة، مؤكداً بأن وحدة تنفيذ السدود معنية بإنشاء السدود وليس تشغيلها، ودعا شقلاوي، إلى عدم الالتفات للشائعات الهادفة لإرباك العمل والنيل من كفاءة العاملين بالوزارة ومهنيتهم، نافياً ما أشيع عن اعتقال أي موظفين من طاقم الوزارة لأي أسباب كانت، مشيراً إلى جهود العاملين في قطاع الكهرباء خلال فترة عطلة عيد الأضحى، وفصل الخريف في سرعة تنفيذ البلاغات العامة والخاصة، إضافة إلى أن خدمة الكهرباء تشهد استقراراًكبيراً بفضل انسياب الوقود وجهود العاملين من الكوادر الهندسية والفنية.
الخرطوم: ابتهاج
صحيفة السوداني