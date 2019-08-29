إعداد مصفوفة صادر لدعم رؤية الحكومة الجديدة

اعلنت الغرفة القومية للمصدرين، عن قيام ورشة متكاملة لوضع خارطة الطريق للصادر وكيفية معالجة مشكلاته، وبرنامج لزيادة الإنتاج والقيمة المضافة للصادرات. وأوضحت الغرفة في تصريح صحفي أمس، أن قيام ورشة للصادرات السودانية سيكون خلال النصف الثاني من الشهر المقبل، وسيتم من خلالها عرض أوراق محكمة حول صادرات البلاد المختلفة، من كل شعب الصادر وذلك بغية الوصول لمصفوفة متكاملة تدعم رؤية رئيس مجلس الوزراء في برنامجه المعلن للإنتاج والتصدير والقيمة المضافة للصادرات السودانية.
وكان اجتماع الغرفة ناقش جملة من القضايا ذات الصلة، أبرزها مشاكل الميناء والتنسيق مع شركات الشحن والهيئة، لتجاوز ومعالجة العقبات التي تواجه الصادر، إلى جانب مراجعة أنشطة الغرفة في إجراءات قبول شركات الحبوب الزيتية لصادر الفول السوداني للصين، وأكدت الغرفة على جهود المركز التجاري للسفارة السودانية بالصين في هذا الملف.
الخرطوم: ابتهاج متوكل
صحيفة السوداني