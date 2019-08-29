تجاوزات في الأراضي لقادة نظام الإنقاذ الموجودين بسجن كوبر وخارجه

كشفت مصادر موثوقة، عن تدوين بلاغات تتعلق بمخالفات وتجاوزات في الأراضي وعقارات لنحو (40) مسؤولاً من قادة رموز النظام السابق، بنيابة مخالفة الأراضي بالخرطوم.
وأبلغت مصادر (الصيحة) أمس، بأن النيابة ستبدأ إجراءات التحري والتحقيق مع قادة نظام الإنقاذ الموجودين بسجن كوبر وخارجه، على خلفية البلاغات حول التجاوزات بالأراضي التي يمتلكونها.
من جهة أخرى، كشفت مصادر، أن وكيل أعلى نيابة مخالفة الأراضي، أيد قرار وكيل أول النيابة المتعلق برفض الإفراج بالضمانة العادية عن شقيق الرئيس السابق “عبد الله البشير” في بلاغ مخالفات أراضٍ وعقارات بقيمة (41) مليون دولار. وأكدت المصادر أنه تبقى من مراحل استئناف البلاغ، الاستئناف لدى رئيس النيابة العامة، وفقاً لإجراءات ومراحل الاستئناف التي يكفلها القانون للمتهم.
الصيحة