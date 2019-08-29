فتح باب التقديم لشواغرالقبول بمؤسسات التعليم العالي

أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح باب التقديم لشواغر القبول بمؤسسات التعليم العالي الخاص والأهلي والأجنبي لمستوى البكالريوس والدبلوم وفتح باب التقديم لشواغر القبول بمؤسسات التعليم العالي الحكومية على مستوى الدبلوم التقني للعام الدراس 2019م – 2020م اعتباراً يوم الأحد الأول من سبتمبر المقبل وحتى الثلاثاء العاشر منه.
وأوضح الأستاذ علي الشيخ السماني مدير الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بالوزارة أن التقديم متاح للطلاب السودانيين من حملة الشهادة الثانوية السودانية أو ما يعادلها للعام 2019م والأعوام السابقة، مبيناً أن على الطلاب المتقدمين لأول مرة استيفاء شروط التقديم في القبول العام، وأن على الطلاب الذين تم ترشيحهم في القبول العام او الأعوام السابقة تقديم استقالتهم حتى تتاح لهم فرصة المنافسة، معلناً أن رسوم التقديم هي 200 جنيه. وطالب الطلاب المتقدمين للقبول بالشهادات غير السودانية رفعها عبر موقع الإدارة وتسليم أصل الشهادة للإدارة العامة للقبول أو مكاتب القبول المعتمدة.
من جهته أكد المهندس وليد محمد المبارك مدير عام مركز المعلومات بالوزارة أن كل إجراءات التقديم ستتم إلكترونياً مطالباً الطلاب بالاطلاع على المعلومات الخاصة بالتقديم وإجراءاته من موقع الإدارة العامة للقبول على الموقع www.admission.gov.sd مشيراً الى عدم صحة ما يروجه البعض بان هناك تقديم من داخل الجامعات والكليات، وطالب الطلاب بمتابعة اجراءات تقديمهم بانفسهم تجنباً لحدوث أخطاء في ترتيب الرغبات، وهي من اكثر المشاكل التي ترد اليهم في مركز الاستجابة والدعم.
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