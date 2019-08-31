مجلس الامن الدولي يرحب بتكوين الحكومة الانتقالية

رحب أعضاء مجلس الامن الدولي بتكوين الحكومة الانتقالية في السودان، وقد أكد المجلس على أن الخطوة تعتبر مهمة لضمان إستقرار طويل المدى في دارفور.
وكانت الدول الاعضاء قد أدلت ببياناتها في جلسة مجلس الامن المبرمجة لبحث الوضع في دارفور حيث إستمعت لبيان مندوب السودان الدائم لدى الامم المتحدة السفير عمر محمد أحمد صديق أكد فيه أن الحكومة ذات القيادة المدنية ستقود البلاد لثلاثة أعوام وتضع في مقدمة أولوياتها تحقيق السلام في مناطق النزاع في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان بجانب عودة النازحين واللاجئين والتعافي الاقتصادي فضلاً عن إزالة إسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب وإعفاء الديون بالاضافة إلى تطبيع علاقات السودان مع المجتمع الدولي. وقد أعربت الدول الاعضاء في المجلس عن دعمها للسودان من أجل مواصلة جهود الانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام في دارفور فضلاً عن الدفع بجهود تحقيق السلام الشامل من خلال التوافق السياسي مع الحركات المسلحة في مناطق النزاع ودعم الانتقال الديمقراطي والحريات العامة.
الخرطوم 31-8-2019(سونا)