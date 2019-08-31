السؤال : في هذه الأيام يكثر الكلام عن الوطنية فهل للوطنية مكانة في الإسلام؟؟؟
الجواب :
الوطنية بمعنى حب الوطن لا تعارض بينها وبين الإسلام؛ لأن حب الأوطان مركوز في الفِطَر والقلوب، وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يحبون مكة التي هي وطنهم؛ حتى إنهم لما هاجروا إلى المدينة استوحشوها واستوخموها فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: (اللهم حبِّب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد) وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر من مكة قال: (والله إنك لأحب البلاد إليَّ، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت)..
وأما إذا كانت الوطنية بمعنى أن يكون الوطن صنماً يعبد من دون الله كما قال أحد أهل الضلال:
بلادَك قدِّمْها على كل ملة ومن أجلها أفطِرْ ومن أجلها صُمِ.
سلامٌ على كفر يوحِّد بيننا وأهلاً وسهلاً بعده بجهنمِ.
فذلك هو المحظور الممنوع.
د. عبد الحي يوسف