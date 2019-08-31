وصول طائرة إغاثة قطرية لمتضرري السيول والأمطار

حطت في مطار الخرطوم الدولي السبت طائرة قطرية تحمل كميات من مواد الإغاثة للمنكوبين جراء الأمطار والسيول التي اجتاحت مناطق عديدة بالبلاد.
وأوضح الأستاذ محمد فضل الله سراج نائب المفوض العام للعون الإنساني في تصريحات صحفية أن القافلة احتوت على 65 طنا من مواد الإيواء ومواد عذائية ومعدات رش، مثمنا دور قطر في مساعدة منكوبي السيول والأمطار بالبلاد شاكرا دولة قطر حكومة وشعبا لتقديم المساعدات
وأكد نائب المفوض أزلية العلاقات السودانية القطرية على كافة الصعد مشيرا إلى أن هنالك قافلة مساعدات ثانية تصل البلاد الاثنين المقبل.
واعتبر السفير عبدالرحمن بن علي الكبيسي سفير دولة قطر لدى السودان هذه المساعدات تعبيراً صادقاً عن تفاعل دولة قطر قيادة وحكومة وشعباً مع ما تعرض له السودان جراء السيول والأمطار .
ونوه السفير بمتانة العلاقات القطرية السودانية مضيفاً أن دولة قطر حريصة على الاستجابة الفورية لكل الاحتياجات الانسانية الملحة في كل أنحاء العالم انطلاقاً من دورها الحيوي في هذا الخصوص
وأوضح أن جمعية قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري سيرا في وقت سابق قوافل اغاثية الى عدد من المنطاق المتاثرة بولايات السودان بالتعاون والتنسيق مع الجهات السودانية المختصة .
الخرطوم 31-8-2019 (سونا)