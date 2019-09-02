الطاهر لـ(الصيحة): البشير تَحفّظ عن الخوض في ملفات قد تضر بالأمن القومي

كَشَفَ أحمد إبراهيم الطاهر رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير ، أن موكله تحفّظ في إفاداته أمام المحكمة عن الخوض في ملفات من شأنها المساس بالأمن القومي للدولة.
واستبعد الطاهر في تصريحٍ خاصٍ لـ(الصيحة) دعوة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كشاهدٍ على خلفية ورود اسمه في إفادات الرئيس المُتّهم، وقال: “الرئيس خلال إفاداته تَحَفّظَ على كثيرٍ من المعلومات التي قد تضر بأمن السودان القومي إحساساً منه بالمسؤولية حتى لا تحدث أضرار على البلاد”، وأضاف: “الرئيس أيضاً آثر عدم الخوض في ملف العقوبات الاقتصادية على السودان ومُتابعة أمريكا لكل من خدش هذه العقوبات واعتبرها مسألة خاصة”، ويرى الطاهر أنّ إفادات الرئيس بشأن استلامه المبلغ من محمد بن سلمان ليس من شأنها التأثير على العلاقة بينهم، وأكّد الطاهر أنّهم سيتقدّمون بطلبٍ لمحكمة الاستئناف للإفراج عن البشير.
الصيحة