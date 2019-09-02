حمدوك يوجه باستئناف العام الدراسي بجميع الولايات..والخرطوم تعلن بدء الدراسة السبت بعد المقبل وإلغاء عطلات السبت والدورة المدرسية والفترة الأولى

وجه رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، باستئناف العام الدراسي لمرحلتي الأساس والثانوي في جميع ولايات السودان كحد أقصى 15 سبتمبر 2019م ،فيما أعلن والي الخرطوم المكلف الفريق ركن أحمد عبدون حماد، عن استئناف العام الدراسي بولاية بالخرطوم يوم السبت الموافق 14/9/2019 .
وترأس حمدون اليوم (الخميس) بمجلس الوزراء اجتماعاً خاصاً لترتيب استئناف الدراسة بمرحلتي الأساس والثانوي ،وذلك بحضور عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة.ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة المالية والتتخطيط الاقتصادي بتوفير مطلوبات استئناف العام الدراسي.
وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم د.الطاهر حسن في تصريح صحفي أن الاجتماع اطمأن على الترتيبات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لاستئناف العام الدراسي ، مبيناً أن الاجتماع وقف أيضاً على الترتيبات الفنية الخاصة بمعالجة أيام الدراسة التي فقدت من العام الدراسي خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن الاجتماع وجه في هذا الصدد بالاستفادة من عطلتي السبت والدورة المدرسية لتعويض العام الدراسي .
وفي السياق أصدر والي ولاية الخرطوم الفريق ركن أحمد عبدون حماد، قراراً قضى باستئناف العام الدراسي بجميع المراحل الدراسية الحكومي والخاص بولاية الخرطوم في يوم السبت الموافق ١٤ سبتمبر الجاري .
وقال عابدون في تصريح خاص لـ(كيم الخرطوم) إن ولايته اتخذت قراراً بتعويض التقويم التربوي للعام الدراسي بالولاية بالعديد من التدابير منها إلغاء عطلة السبت بالمدارس التي ستوفر ٢٢ يوماً دراسياً ، بجانب إلغاء عطلة الدورة المدرسية البالغة ١٥ يوماً ، إضافة إلى إلغاء عطلة الفترة الأولى من العام الدراسي وهي ١٦ يوماً.
وأشار الوالي إلى أن فاقد الأيام المتبقي من العام الدراسي الذي يقدر بحوالي أسبوعين يمكن تجاوزه بمد أجل الدراسة وامتحانات نهاية العام في حال الحاجة لهذا الإجراء .
الصيحة