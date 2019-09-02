بعد عامين على فصلهما بنجاح.. عودة التوأم “المتصلين” إلى منزلهما

أعلن مشفى شهير في الهند، عن عودة التوأم “المتصلين” الشهيرين إلى منزلهما قريبا، وذلك بعد عامين على نجاح العملية الجراحية المعقدة التي أفضت إلى فصل جمجمتيهما عن بعضهما.
ويعد نجاح العملية الجراحية حدثا طبيا عالميا، حيث يتشارك التوأم بدورة دموية واحدة، قبل فصلهما عام 2017، إلا أن لهما دماغين منفصلين.
وتعرف حالة المولودين النادرة بـ Craniopagus Twins، وهي تحدث مرة واحدة لكل 2.5 مليون ولادة، في حين تمت عملية الفصل في مشفى Indian Medical Science Hospital في نيودلهي.
ويبلغ عمر التوأم، جاغاناث وبالرام، 4 سنوات، وينموان بشكل طبيعي بعد ما تخطيا تبعات العملية الجراحية المعقدة، التي شارك فيها 40 أخصائيا وجراحا بارزا، من كافة الاختصاصات.
أعلن مشفى شهير في الهند، عن عودة التوأم “المتصلين” الشهيرين إلى منزلهما قريبا، وذلك بعد عامين على نجاح العملية الجراحية المعقدة التي أفضت إلى فصل جمجمتيهما عن بعضهما.
ويعد نجاح العملية الجراحية حدثا طبيا عالميا، حيث يتشارك التوأم بدورة دموية واحدة، قبل فصلهما عام 2017، إلا أن لهما دماغين منفصلين.
وتعرف حالة المولودين النادرة بـ Craniopagus Twins، وهي تحدث مرة واحدة لكل 2.5 مليون ولادة، في حين تمت عملية الفصل في مشفى Indian Medical Science Hospital في نيودلهي.
ويبلغ عمر التوأم، جاغاناث وبالرام، 4 سنوات، وينموان بشكل طبيعي بعد ما تخطيا تبعات العملية الجراحية المعقدة، التي شارك فيها 40 أخصائيا وجراحا بارزا، من كافة الاختصاصات.
روسيا اليوم