الصمغ العربي: الاتّهامات ضد الشركة تصفية حسابات

أكّد مدير عام شركة الصمغ العربي عوض الله إبراهيم آدم، أنّ مُنطلقات الاتّهامات التي تُثار بشأن الشركة شخصية ولا تعدو كونها تصفية حسابات.
وقال لـ(الصيحة) أمس، إنّ أبواب الشركة مشرعة لمن يُريد التعرُّف على حساباتها المالية والإدارية، وأضَافَ بأنّ من يُروِّجون للاتّهامات سعوا لتسخير إمكانَات الشركة لمصالحهم الخَاصّة، فَضْلاً عن استغلال المُستثمرين لتمويل مشاريعهم مِمّا تسبّب في هُرُوبهم، غير أنّ الإدارة الجديدة قطعت الطريق أمامهم، مما دفعهم للجوء إلى تصفية الحسابات عبر التشهير الإعلامي، وطالبهم بتقديم ما لديهم من مُستندات للقضاء.
صحيفة الصيحة