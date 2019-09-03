الإنتباهة تكشف أسباب تأجيل اعلان الحكومة

تخبرت الآمال بإعلان التشكيل الحكومي الانتقالي للمرة الرابعة وفق ما هو معلن أمس. وأعلن القيادي بالحرية والتغيير بابكر فيصل في ذات الأثناء عن اكتمال إعلان الحكومة الانتقالية اليوم او غداً. بينما سلم المكون العسكري بمجلس السيادة أسماء مرشحي وزارتي الدفاع والداخلية. بالمقابل ذكر فيصل لـ(الإنتباهة) أمس أن الحكومة الانتقالية ستخرج للعلن اليوم او غداً , وجزم في الوقت نفسه بعدم وجود خلافات مع رئيس الوزراء حول القائمة الوزارية المطروحة. وكشف عن تقديم حمدوك لأسماء لشغل وزارات معينة مثل الصناعة والخارجية. وفي السياق أكد عضو مجلس السيادة شمس الدين كباشي تسليم رئيس الوزراء مرشيحهم لوزارتي الدفاع والداخلية.
وقال لـ(الإنتباهة) “أعلنا الفريق أول جمال عمر وزيراً للدفاع والفريق الطريفي إدريس وزيراً للداخلية. ونبه كباشي الى إجراء الحرية والتغيير لتعديلات على قوائم المرشحين, وأضاف حول مواقيت إعلان الحكومة “لا أستطيع قطع موعد بعينه، والأمر لازال بيد الحرية والتغيير وعلمنا أنهم أجروا تعديلات في قوائم المرشحين ولكن التعديلات لم تأتِ إلينا وأرسلت لرئيس الوزراء”. وذكر كباشي أن الصحيح إرسال التعديلات للمكون العسكري أولاً للتشاور حولها ومن ثم إرسالها لرئيس الوزراء والوثيقة الدستورية كفلت لهم التشاور حول الأسماء التي ترشحها الحرية والتغيير للمناصب الوزارية. ونوه كباشي أن الحرية والتغيير لم تحضر القائمة المعدلة للمكون العسكري مما يعني بأن الأمر سيستغرق وقتاً لإعلان الحكومة, ومضى للقول ” عدم إرسال القائمة المعدلة إلينا يعني تأخير إعلان الحكومة ونأمل التوافق على قائمة نهائية وإرسالها إلينا للتشاور حولها وتسليمها لرئيس الوزراء لاعتمادها نهائياً.
وشدد كباشي على المشاروة حول اي اسم يتم طرحه وقال” وصلتنا قائمة واحدة وتشاورنا حولها وأرسالناها إليهم وفي انتظار إرسال القائمة المعدلة للتشاور حولها.
ومن جهته قال عضو مجلس السيادة محمد الفكي لـ”الإنتباهة” إن رئيس الوزراء طالب بمشاركة واسعة للأقاليم المختلفة في المرحلة الانتقالية. ونبه الى أن الحرية والتغيير اعتمدت مبدأ الكفاءة فقط للتثميل ولكن رئيس الوزراء اقترح مشاركة واسعة للأقاليم، سيما المناطق المأزومة فضلاً عن مطالبته بزيادة حصة المرأة والشباب في التشكيل الوزاري. وأشار الفكي الى أن حمدوك قدم ملاحظات جيدة حول التشكيل الوزاري وقام بترشيح خمسة شخصيات، وأضاف “سنتشاور معه حول كافة الأسماء المطروحة وحتى الآن لم نحسم اي اسم وكلها قيد التشاور”.
الانتباهة