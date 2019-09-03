الهادي إدريس رئيساً لـ “الجبهة الثورية” ومالك عقار نائباً له

أعلنت الجبهة الثورية عن اختيار الدكتور الهادي إدريس رئيساً لها بالإجماع في إطار “تحقيق الوحدة الاندماجية” بين مُكوناتها.
وانتخبت الثورية اليوم “الثلاثاء” بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا، مالك عقار نائباً للرئيس وجبريل إبراهيم أمينا عاماً.
وأعتبرت قيادات الجبهة الثورية الخطوة بأنها انتصارٌ للثورة السلمية السودانية.
وأوضح رئيس الجبهة الثورية السابق مني أركو مناوي، أنه من أجل التغيير والحفاظ على التراضي بين مكونات الثورية تنازلت حركة تحرير السودان من فترتها المتبقية في رئاسة الجبهة الثورية، وأكدت تعاونها الكامل مع من يتولى زمام الفترة الرئاسية الجديدة مع جميع مكونات الجبهة ومع كل من يلتحق بها لاحقاً .
وجددت حركة تحرير السودان شُكرها لكل من قدم دعماً سياسياً ومعنويا للجبهة في الفترة التي قضتها الحركة في رئاسة الثورية، وقال مناوي “نتقدم بالشكر إلى جميع قادة الجبهة الثورية السودانية للثقة الغالية التي منحتموها للحركة أولاً ولنفسى ثانياً في فترة الدورة الرئاسية التي توليتها وقضينا معكم فى القضية الوطنية وكانت من أكثر الفترات تعاونا بين جميع فصائل الجبهة”.
وقال مناوي أن الحركة تؤكد أنها تسعى جاهدة لتصحيح مسار الثورة بتقديم أولوياتها وهي الحرية والسلام والعدالة وإعطاء كل ذي حق حقه لبناء دولة القانون والمواطنة المتساوية .
باج نيوز