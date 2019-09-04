مفوضية اللاجئين: نشيد باستضافة دارفور للاجئين جنوب السودان

بحث وفد من المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة خلال زيارته اليوم محلية اللعيت بولاية شمال دارفور برئاسة (بيير ناردو) مدير العمليات بولايات دارفور، بحث مع المدير التنفيذي للمحلية معتصم جماع ادم كيفية معالجة المشاكل التي تواجه اللاجئين الوافدين من دولة جنوب السودان بالمحلية وعلي رأسها تسجيل اللاجئين الجدد، كما بحث اللقاء الترتيبات الخاصة بإنشاء مهبط خاص لطيران المفوضية بالمحلية حتي تتمكن من تقديم خدمات أفضل للاجئين. وذلك بحضور مساعد معتمد شؤون اللاجئين بولايات دارفور الفرشة مجيب الرحمن محمد يعقوب.
ورحب المدير التنفيذي لمحلية اللعيت خلال اللقاء بزيارة وفد المفوضية الي المحلية مؤكدا استعداد المحلية للتعاون والتنسيق من اجل معالجة جميع المشاكل التي تواجه المفوضية حتي تتمكن من الاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية للاجئين من دولة جنوب السودانيين بالمحلية وابان جماع ان جولته التي قام بها مؤخرا علي مراكز اللاجئين قد كشفت حوجة تلك المراكز الي توفير المزيد من الخدمات الصحية الوقائية للحد من انتشار مرض الملاريا في أوساط اللاجئين الذي يستشري بصورة أكبر في فصل الخريف ، كما طالب وفد المفوضية بتوفير المزيد من المخيمات والطاقة الشمسية لتلك المراكز علاوة علي مطالبته المفوضية بالمساهمة تشيد مركز شرطة محلية اللعيت وصيانة ودعم مستشفى اللعيت بعربات للإسعاف والكهرباء.
ومن جهته فقد عبر مدير العمليات بالمفوضية السامية لشئون اللاجئين بدارفور في اللقاء عن اشادته بالتعاون والتسهيلات التي قدمتها حكومة ولاية شمال دارفور والادارة التنفيذية بمحلية اللعيت للمفوضية، مشيدا كذلك بحسن استضافة المحلية للاجئين من دولة جنوب السودان وتقديم الخدمات الإنسانية والتي تمثلت في الإقامة وتوفير الخدمات العلاجية عبر مستشفي المحلية بجانب توفير مياه الشرب ،كما عبر بيير عن تقدير المفوضية للحكومة السودانية شمال دارفور خاصة لاستقبالهم اللاجئين عبر الحدود السودانية من دولة تشاد.
الفاشر في ٣-٩-٢٠١٩م (سونا)