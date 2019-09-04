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سياسية

2019/09/04

2019/09/04


أنصار النظام السابق يحتجون أمام “الدستورية” لإطلاق سراح قياداتهم



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نَظّمَت مئات من أنصار النظام السابق أمس، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الدستورية، تُطالب بإطلاق سراح قيادات المؤتمر الوطني المتحفظ عليها في السجون منذ إعلان سقوط النظام، وسلّموا مذكرة للمحكمة للنظر في المطلب.

 

وردّد المُحتجون في التظاهرة التي نظّمها قطاع الشباب والطلاب بالوطني، شعارات تُطالب المجلس السيادي بإطلاق سراح المعتقلين دون مبرر قانوني أو تقديمهم للمحاكمة حال وجود تُهم وبيِّنات، ورفعوا لافتات كتبوا عليها “الحرية للمُعتقلين ظلماً”، فيما هدّدوا بتنظيم وقفة أخرى أمام القصر الجمهوري، حال عدم الاستجابة لمطالبهم، وطالبت المذكرة التي تمّ تسليمها، بإعمال مبدأ العدالة وعدم تجزئتها، وشدّدت على حقوق المُعتقلين من عناصر النظام البائد.

الصيحة

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