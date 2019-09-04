حمدوك يتلقى دعوة من ماكرون لزيارة باريس

تلقى رئيس مجلس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك دعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون لزيارة فرنسا، فيما تعتبر أول دعوة له من دولة أوروبية.
وأوضح مدير عام الشؤون الأوروبية والأمريكية بوزارة الخارجية السفير محمد عبدالله التوم، بحسب وكالة «سونا»، أن السفيرة الفرنسية نقلت دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك لزيارة فرنسا وعقد مباحثات ثنائية بهدف بحث سبل الدعم الذي يمكن أن تقدمه فرنسا للسودان في المرحلة المقبلة.
وبحسب الوكالة فقد أشارت السفيرة إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الفرنسية للتطورات في السودان ونجاح ثورته السلمية، مؤكدةٍ رغبة بلادها في تقديم كل الدعم الممكن للحكومة المدنية الجديدة.
من جانبه، عبر حمدوك عن بالغ تقديره للدعوة من الرئيس الفرنسي، مؤكداً استعداده لتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.
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